Путин не исключил проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке
Проведение новых летних Олимпийских игр 2036 г. в России, в частности, во Владивостоке, возможно, несмотря на дороговизну их подготовки. Об этом завил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он отметил, что сейчас «к сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр», так как это дорого и требует затрат на подготовку уже сейчас, во время борьбы с пандемией и ее последствиями. «Но мы всегда поддерживали (проведение Олимпиад. — прим.ред.). Мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации, и Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок. Говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — сказал Путин, отвечая на возможность проведения Олимпиады-2036 на Дальнем Востоке.
По его словам, проведение крупных политических и спортивных мероприятий «всегда идут на пользу развитию региона», приведя в пример появление кампуса Дальневосточного федерального университета, где проходит ВЭФ, возникшего при подготовке к саммиту АТЭС в 2012 г.
«Надеемся, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера», — добавил Путин, говоря об еще одном условии проведения Игр в России.
Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков заявил,что город поборется за право проведения Олимпиады-2036. Также Владивосток собирается подать заявку на проведение Универсиады и международной выставки «Экспо». В середине августа глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает проведение Олимпиады в одном из городов, готовятся соответствующие заявки.
Последняя Олимпиада в России (зимняя) прошла в 2014 г. в феврале 2014 г. в Сочи. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе, в 2032 г. – в Брисбене.