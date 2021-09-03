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Путин не исключил проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке

Ведомости

Проведение новых летних Олимпийских игр 2036 г. в России, в частности, во Владивостоке, возможно, несмотря на дороговизну их подготовки. Об этом завил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он отметил, что сейчас «к сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр», так как это дорого и требует затрат на подготовку уже сейчас, во время борьбы с пандемией и ее последствиями. «Но мы всегда поддерживали (проведение Олимпиад. — прим.ред.). Мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации, и Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок. Говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — сказал Путин, отвечая на возможность проведения Олимпиады-2036 на Дальнем Востоке.

По его словам, проведение крупных политических и спортивных мероприятий «всегда идут на пользу развитию региона», приведя в пример появление кампуса Дальневосточного федерального университета, где проходит ВЭФ, возникшего при подготовке к саммиту АТЭС в 2012 г.

«Надеемся, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера», — добавил Путин, говоря об еще одном условии проведения Игр в России.

Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков заявил,что город поборется за право проведения Олимпиады-2036. Также Владивосток собирается подать заявку на проведение Универсиады и международной выставки «Экспо». В середине августа глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает проведение Олимпиады в одном из городов, готовятся соответствующие заявки.

Последняя Олимпиада в России (зимняя) прошла в 2014 г. в феврале 2014 г. в Сочи.  В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе, в 2032 г. – в Брисбене.

Ранее по теме: Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных