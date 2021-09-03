Путин не исключил проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке

Он отметил, что сейчас «к сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр», так как это дорого и требует затрат на подготовку уже сейчас, во время борьбы с пандемией и ее последствиями. «Но мы всегда поддерживали (проведение Олимпиад. — прим.ред.). Мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации, и Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок. Говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — сказал Путин, отвечая на возможность проведения Олимпиады-2036 на Дальнем Востоке.