Более 30 млн пенсионеров получили обещанную Путиным выплату
Свыше 30 млн российских пенсионеров 2 сентября получили единовременную выплату в 10 000 руб., сообщил министр труда Антон Котяков, слова которого передает «РИА Новости».
«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 200 000 граждан в один день. Это, в принципе, наверное, рекордная по количеству и по охвату социальная выплата, которую получили наши граждане», — сказал глава ведомства журналистам на полях Восточного экономического форума.
24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Президент пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории людей ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией. Так, к 23 августа годовой прирост потребительских цен, по данным Минэкономразвития, составил 6,68%, что стало максимумом с августа 2016 г.
Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что более 30 млн человек деньги поступят на банковские карты, еще 12,7 млн начнут получать их через «Почту России» с 3 сентября.
Общий объем выплат пенсионерам составит порядка 500 млрд руб. При этом для получения средств подавать какие-либо заявления не нужно: средства поступят автоматически.