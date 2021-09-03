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Более 30 млн пенсионеров получили обещанную Путиным выплату

Ведомости

Свыше 30 млн российских пенсионеров 2 сентября получили единовременную выплату в 10 000 руб., сообщил министр труда Антон Котяков, слова которого передает «РИА Новости».

«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 200 000 граждан в один день. Это, в принципе, наверное, рекордная по количеству и по охвату социальная выплата, которую получили наши граждане», — сказал глава ведомства журналистам на полях Восточного экономического форума.

24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Президент пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории людей ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией. Так, к 23 августа годовой прирост потребительских цен, по данным Минэкономразвития, составил 6,68%, что стало максимумом с августа 2016 г.

Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что более 30 млн человек деньги поступят на банковские карты, еще 12,7 млн начнут получать их через «Почту России» с 3 сентября.

Общий объем выплат пенсионерам составит порядка 500 млрд руб. При этом для получения средств подавать какие-либо заявления не нужно: средства поступят автоматически.

Ранее по теме: Греф назвал вызовом для Сбербанка выплаты пенсионерам в 10 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных