Две трети природных пожаров в России в 2021 году произошли по вине человека

«Основная причина лесных пожаров — человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия», — цитирует ТАСС министра. По его словам, ситуация обостряется из-за дефицита осадков в ряде регионов, например, в Якутии. По прогнозу ученых, засушливые сезоны в России из-за глобального потепления будут наблюдаться теперь регулярно, добавил министр.