Две трети природных пожаров в России в 2021 году произошли по вине человека
Человеческий фактор стал причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 г., заявил глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума.
«Основная причина лесных пожаров — человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия», — цитирует ТАСС министра. По его словам, ситуация обостряется из-за дефицита осадков в ряде регионов, например, в Якутии. По прогнозу ученых, засушливые сезоны в России из-за глобального потепления будут наблюдаться теперь регулярно, добавил министр.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания заявила, что площадь лесных пожаров в России в 2021 г. увеличилась более чем на 20% по сравнению с годом ранее.
По данным «Авиалесоохраны», на 00:00 мск 3 сентября на территории России действовало 125 лесных пожаров, в том числе 28 пожаров на землях лесного фонда в Якутии, 13 пожаров в Иркутской области, 35 пожаров в Свердловской области.