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Две трети природных пожаров в России в 2021 году произошли по вине человека

Ведомости

Человеческий фактор стал причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 г., заявил глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума.

«Основная причина лесных пожаров — человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия», — цитирует ТАСС министра. По его словам, ситуация обостряется из-за дефицита осадков в ряде регионов, например, в Якутии. По прогнозу ученых, засушливые сезоны в России из-за глобального потепления будут наблюдаться теперь регулярно, добавил министр.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания заявила, что площадь лесных пожаров в России в 2021 г. увеличилась более чем на 20% по сравнению с годом ранее.

По данным «Авиалесоохраны», на 00:00 мск 3 сентября на территории России действовало 125 лесных пожаров, в том числе 28 пожаров на землях лесного фонда в Якутии, 13 пожаров в Иркутской области, 35 пожаров в Свердловской области.   

Ранее по теме: Общая площадь лесных пожаров в России выросла на 20% в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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