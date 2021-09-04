В Минприроды оценили ежегодный ущерб от наводнений в России
«Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 млрд руб.», – сообщил он.
Министр рассказал, что в рамках федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории РФ» к 2024 г. будет построено и реконструировано свыше 380 км сооружений инженерной защиты, расчистка затронет также 55% проблемных участков русел рек.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить поправки в законодательство, упрощающие процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного характера. Президент также поручил представить предложения об увеличении объема софинансирования работ по восстановлению объектов, поврежденных или утраченных в результате ЧС на территориях Забайкальского края и других субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности.