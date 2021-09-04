В Минприроды оценили ежегодный ущерб от наводнений в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить поправки в законодательство, упрощающие процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного характера. Президент также поручил представить предложения об увеличении объема софинансирования работ по восстановлению объектов, поврежденных или утраченных в результате ЧС на территориях Забайкальского края и других субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности.