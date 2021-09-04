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В Минприроды оценили ежегодный ущерб от наводнений в России

Ведомости

Ежегодные убытки от наводнений в России достигают 75 млрд руб., заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в беседе с «РИА Новости».

«Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 млрд руб.», – сообщил он.

Министр рассказал, что в рамках федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории РФ»  к 2024 г. будет построено и реконструировано свыше 380 км сооружений инженерной защиты, расчистка затронет также 55% проблемных участков русел рек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить поправки в законодательство, упрощающие процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного характера. Президент также поручил представить предложения об увеличении объема софинансирования работ по восстановлению объектов, поврежденных или утраченных в результате ЧС на территориях Забайкальского края и других субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности.

Ранее по теме: В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных