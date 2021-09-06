Таиланд откроет еще пять направлений для вакцинированных туристов

«Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат (более 52 миллионов долларов), правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай», — заявил он журналистам. В этих провинциях находятся Паттайя, пляжи Ча-Ам и Хуахин, и горный город Чиангмай.