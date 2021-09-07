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Мишустин поручил выделить 2 млрд рублей на борьбу с инфекциями

Ведомости

Правительство одобрило выделение из резервного фонда 2 млрд руб. на меры по борьбе с распространением инфекций, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы правительства. Часть из этой суммы – 223 млн руб. – выделят на создание ПЦР-центров в крупных городах. Остальные средства направят на открытие комплекса из четырех лабораторий для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций, дооснащение специальной аппаратурой центров гигиены и эпидемиологии, а также по усилению подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу, рассказали в правительстве.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у страны должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. При появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова в короткие сроки создать собственные тест-системы и эффективную вакцину, отметил он. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г. На эти цели до 2024 г. власти направят 30 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных