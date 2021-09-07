Мишустин поручил выделить 2 млрд рублей на борьбу с инфекциями

В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у страны должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. При появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова в короткие сроки создать собственные тест-системы и эффективную вакцину, отметил он. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г. На эти цели до 2024 г. власти направят 30 млрд руб.