Большинство россиян считают себя не защищенными от утечек данных
Наибольшая часть — 74% — россиян считают свои персональные данные не защищенными от утечек, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1606 граждан старше 18 лет.
Так, 48% респондентов назвали личные сведения «скорее не защищенными». Еще 26% охарактеризовали их как «абсолютно не защищенные». Полностью или скорее защищенной подобную информацию сочли лишь 23% опрошенных.
Почти половина граждан считает основной причиной утечек «злоупотребление полученными данными стороной, которая имеет к ним доступ». Еще 15% респондентов объяснили это небрежным отношением людей к передаче собственных персональных данных, 14% указали на несовершенство законодательной системы, регулирующей хранение и использование персональных данных, а 13% — на недостаточно высокий уровень технологий, используемых для обработки и хранения персональных данных.
Социологи также выяснили, что чаще всего за последний год россияне делились персональными данными для получения банковских услуг: так делали 49% опрошенных. Чуть меньше — 46% — разрешали доступ к их геолокации, а 45% регистрировались на сайтах госучреждений. Еще 38% граждан оформляли доставку на дом и делились личными сведениями в социальных сетях.
При этом 37% опрошенных не знают, как и для чего могут использоваться их персональные данные. Об осведомленности заявили 62% респондентов, причем среди молодежи эта доля больше, чем среди людей более старшего возраста: доли распределены как 72–76% и 46–62% соответственно. В то же время среди осведомленных лишь 15% опрошенных точно знают, как эти сведения могут применяться. Остальные же сказали, что слышали об этом, но без подробностей.
Более четверти россиян считают, что государственные компании могут использовать персональные данные, чтобы взять под контроль жизни людей. От частных, коммерческих организаций такого ожидают 11% респондентов. Также граждане опасаются, что предприятия собирают сведения о них для незаконной продажи. От госкомпаний этого ожидают 10% опрошенных, а от частных — 17%.