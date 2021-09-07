Большинство россиян считают себя не защищенными от утечек данных

При этом 37% опрошенных не знают, как и для чего могут использоваться их персональные данные. Об осведомленности заявили 62% респондентов, причем среди молодежи эта доля больше, чем среди людей более старшего возраста: доли распределены как 72–76% и 46–62% соответственно. В то же время среди осведомленных лишь 15% опрошенных точно знают, как эти сведения могут применяться. Остальные же сказали, что слышали об этом, но без подробностей.