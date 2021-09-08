В подмосковном Ногинске в жилом доме произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Газ взорвался в квартире на третьем этаже девятиэтажки. В результате обрушились межэтажные перекрытия, передает «Интерфакс». Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС Московской области, есть пострадавшие.
Источник «Интерфакса» со ссылкой на МЧС сообщил, что взрыв произошел в доме на улице 28 Июня, разрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС ТАСС сообщили, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей. Источник сообщил, что всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна.
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что под завалами могут быть люди. «Точная информация о пострадавших сейчас уточняется», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.
По предварительным данным информированного источника «Интерфакса», взрыв газа мог произойти из-за неисправности магистрального газового оборудования или строительного баллона. Также проверят версию о неосторожном обращении с газом жильцов квартиры на третьем этаже.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва могла стать утечка газа.