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В подмосковном Ногинске в жилом доме произошел взрыв газа

Ведомости

Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Газ взорвался в квартире на третьем этаже девятиэтажки. В результате обрушились межэтажные перекрытия, передает «Интерфакс». Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС Московской области, есть пострадавшие.

Источник «Интерфакса» со ссылкой на МЧС сообщил, что взрыв произошел в доме на улице 28 Июня, разрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС ТАСС сообщили, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей. Источник сообщил, что всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна.

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что под завалами могут быть люди. «Точная информация о пострадавших сейчас уточняется», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.

По предварительным данным информированного источника «Интерфакса», взрыв газа мог произойти из-за неисправности магистрального газового оборудования или строительного баллона. Также проверят версию о неосторожном обращении с газом жильцов квартиры на третьем этаже.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных