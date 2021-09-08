В подмосковном Ногинске в жилом доме произошел взрыв газа

Источник «Интерфакса» со ссылкой на МЧС сообщил, что взрыв произошел в доме на улице 28 Июня, разрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС ТАСС сообщили, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей. Источник сообщил, что всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна.