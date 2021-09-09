Почти половина россиян готовы работать удаленно в другом городе

Аналитики отметили, что 77% искали работу, чтобы увеличить свой доход. 16% занялись поиском работы, потому что потеряли ее. 7% опрошенных отметили, что захотели сменить место работы, потому что потеряли интерес к своим задачам и отдалились от коллектива при работе из дома. 6% не смогли адаптироваться к изменениям на работе из-за пандемии, еще столько же начали искать работу, потому что их работодатель не организовал удаленку.