Почти половина россиян готовы работать удаленно в другом городе
Около половины россиян – 45% — при поиске вакансии рассматривают удаленную работу в другом городе, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка. В опросе приняли участие 2000 человек.
«Среди россиян, искавших работу с марта 2020 г., 45% рассматривали вариант удаленной работы в другом городе. <…> Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе», — сообщили аналитики.
Согласно результатам опроса, 22% хотели бы с помощью удаленки получить работу в желаемой компании, которой нет в их городе. 7% с помощью удаленки планируют найти работу по специальности. Часть опрошенных хотели бы работать удаленно по личным причинам: 22% хотели бы жить ближе к морю, 6% — с родственниками.
Аналитики отметили, что 77% искали работу, чтобы увеличить свой доход. 16% занялись поиском работы, потому что потеряли ее. 7% опрошенных отметили, что захотели сменить место работы, потому что потеряли интерес к своим задачам и отдалились от коллектива при работе из дома. 6% не смогли адаптироваться к изменениям на работе из-за пандемии, еще столько же начали искать работу, потому что их работодатель не организовал удаленку.
Ранее Superjob сообщил, что 33% россиян готовы потерять в зарплате ради возможности работать удаленно. Согласно результатам опроса, 17% готовы на снижение зарплаты на 5%, 9% опрошенных – на 10%, 5% – на 20%. По 2% россиян готовы на снижение зарплаты в 15% и 25%. 40% категорически не согласны снижать зарплатные ожидания.