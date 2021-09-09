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Почти половина россиян готовы работать удаленно в другом городе

Ведомости

Около половины россиян – 45% — при поиске вакансии рассматривают удаленную работу в другом городе, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка. В опросе приняли участие 2000 человек.

«Среди россиян, искавших работу с марта 2020 г., 45% рассматривали вариант удаленной работы в другом городе. <…> Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе», — сообщили аналитики.

Согласно результатам опроса, 22% хотели бы с помощью удаленки получить работу в желаемой компании, которой нет в их городе. 7% с помощью удаленки планируют найти работу по специальности. Часть опрошенных хотели бы работать удаленно по личным причинам: 22% хотели бы жить ближе к морю, 6% — с родственниками.

Аналитики отметили, что 77% искали работу, чтобы увеличить свой доход. 16% занялись поиском работы, потому что потеряли ее. 7% опрошенных отметили, что захотели сменить место работы, потому что потеряли интерес к своим задачам и отдалились от коллектива при работе из дома. 6% не смогли адаптироваться к изменениям на работе из-за пандемии, еще столько же начали искать работу, потому что их работодатель не организовал удаленку.

Ранее Superjob сообщил, что 33% россиян готовы потерять в зарплате ради возможности работать удаленно. Согласно результатам опроса, 17% готовы на снижение зарплаты на 5%, 9% опрошенных – на 10%, 5% – на 20%. По 2% россиян готовы на снижение зарплаты в 15% и 25%. 40% категорически не согласны снижать зарплатные ожидания.

Ранее по теме: Почти половина россиян занялась в пандемию подработками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных