Путин присвоил Зиничеву звание героя России посмертно
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву посмертно, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.
Зиничев погиб 8 сентября. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека. Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду.
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 г. по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова.