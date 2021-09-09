Число умерших от коронавируса в России превысило 190 000

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 сентября, в мире выявлено более 222 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40,4 млн случаев, Индии (более 33,1 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (более 7,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.