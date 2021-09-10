В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию
Группа депутатов и сенаторов из «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних. Текст поправок в статьи 131 УК (изнасилование) и 132 УК (насильственные действия сексуального характера) размещён в электронной базе нижней палаты парламента. Подписи под ним поставили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатели комитетов Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и по информационной политике Александр Хинштейн.
Законопроектом предложены изменения в ч. 5 ст. 131 УК и ч. 5 ст. 132 УК, которые предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Сейчас такое наказание грозит преступнику, уже судимому за изнасилование или насильственные действия сексуального характера, если жертвой стал ребёнок в возрасте до 14 лет. Поправки предполагают установить такое же наказание и для совершивших преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
Также законопроект предлагает установить пожизненное лишение свободы в случае совершения таких преступлений в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ужесточение наказания позволит более эффективно применять санкцию в виде пожизненного лишения свободы.
В связи с резонансными преступлениями в отношении детей, в обществе не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов, заявил депутат Крашенинников: «Периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни. Поскольку, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы — наказание более жесткое, чем смертная казнь, предлагается распространить его на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенных повторно и при отягчающих обстоятельствах», — приводит его слова пресс-служба.
Чтобы сейчас педофила посадили надолго или пожизненно, он должен быть привлечен к ответственности он должен совершить второе преступление против ребенка, говорит сенатор Турчак, слова которого приводятся в сообщении ЕР. По его словам, таким образом законодательство «почти всегда дает им второй шанс».
По словам депутата Крашенинникова, требуется не только ужесточить уголовное наказание, но и вести работу по профилактике преступлений. В частности, важен административный надзор органами внутренних дел над отбывшими наказание преступниками, отметил Крашенинников.
Последним резонансным случаем преступления против детей стало убийство двух школьниц судимым и находящимся под административным надзором 41-летним мужчиной из города Мыски Кемеровской области. Следственный комитет предъявил ему обвинение в убийстве и изнасиловании двух 10-летних школьниц 6 сентября. 9 сентября он признал вину.
После этого случая некоторые представители партий предлагали ужесточить меры по борьбе с преступлениями против детей. В частности, отменить мораторий на смертную казнь предлагал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По словам Хинштейна, единороссы также приготовят проект закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами. Решением вопроса могло бы стать обязательное ношение электронного браслета вышедшими на свободу преступниками, считает он.