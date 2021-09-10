В правительстве Крыма рассказали о строительстве нового курортного города
Власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Черного моря, заявил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов в эфире «На крючке» на Youtube.
«Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина (вице-премьера правительства РФ. — Ред.) и главы республики (Сергея Аксенова. — Ред.) рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму», — сказал Кабанов. По его словам, новый город планируется построить на западном берегу Крыма с учетом всех современных урбанистических тенденций. При этом вице-премьер отметил, что не хочет забегать вперед и раскрывать подробности проекта.
Кроме того, региональные власти получили технико-экономическое обоснование стоимости трех будущих яхтенных марин в Керчи, Феодосии и селе Яковенково Ленинского района, добавил Кабанов. «Почему Яковенково? По морским негласным правилам переход должен быть не более 40-45 морских миль, и Яковенково — ровно 45 морских миль от Керчи. Потом по городам будет планировать строительство либо портопункта, либо яхтенной марины», — пояснил он.