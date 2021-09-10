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В правительстве Крыма рассказали о строительстве нового курортного города

Ведомости

Власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Черного моря, заявил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов в эфире «На крючке» на Youtube.

«Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина (вице-премьера правительства РФ. — Ред.) и главы республики (Сергея Аксенова. — Ред.) рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму», — сказал Кабанов. По его словам, новый город планируется построить на западном берегу Крыма с учетом всех современных урбанистических тенденций. При этом вице-премьер отметил, что не хочет забегать вперед и раскрывать подробности проекта.

Кроме того, региональные власти получили технико-экономическое обоснование стоимости трех будущих яхтенных марин в Керчи, Феодосии и селе Яковенково Ленинского района, добавил Кабанов. «Почему Яковенково? По морским негласным правилам переход должен быть не более 40-45 морских миль, и Яковенково — ровно 45 морских миль от Керчи. Потом по городам будет планировать строительство либо портопункта, либо яхтенной марины», — пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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