В правительстве Крыма рассказали о строительстве нового курортного города

«Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина (вице-премьера правительства РФ. — Ред.) и главы республики (Сергея Аксенова. — Ред.) рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму», — сказал Кабанов. По его словам, новый город планируется построить на западном берегу Крыма с учетом всех современных урбанистических тенденций. При этом вице-премьер отметил, что не хочет забегать вперед и раскрывать подробности проекта.