ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

По версии ФСБ, одним из организаторов диверсии был агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, который уехал из Крыма в 2016 г. Возбуждено уголовное дело о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.