ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа организовало Главное управление разведки Украины, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).
«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России (экстремистской) организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис")», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
По версии ФСБ, одним из организаторов диверсии был агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, который уехал из Крыма в 2016 г. Возбуждено уголовное дело о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.
23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. По результатам осмотра места происшествия сообщалось, что повреждение могло произойти «вследствие противоправных действий неустановленных лиц». 6 сентября суд арестовал двоих подозреваемых в совершении диверсии и одного подозреваемого в пособничестве.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который отстаивает интересы крымских татар, что пятеро жителей полуострова были задержаны. В правоохранительных органах считают, что они причастны к повреждению газопровода в Крыму в конце августа. Власти США осудили задержание крымских татар и призвали власти России освободить их.