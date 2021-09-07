Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

Ведомости

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа организовало Главное управление разведки Украины, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России (экстремистской) организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис")», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).

По версии ФСБ, одним из организаторов диверсии был агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, который уехал из Крыма в 2016 г. Возбуждено уголовное дело о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. По результатам осмотра места происшествия сообщалось, что повреждение могло произойти «вследствие противоправных действий неустановленных лиц». 6 сентября суд арестовал двоих подозреваемых в совершении диверсии и одного подозреваемого в пособничестве.

Ранее по теме: В Крыму арестовали трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который отстаивает интересы крымских татар, что пятеро жителей полуострова были задержаны. В правоохранительных органах считают, что они причастны к повреждению газопровода в Крыму в конце августа. Власти США осудили задержание крымских татар и призвали власти России освободить их.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных