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В Крыму арестовали трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе

Ведомости

Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве диверсии, сообщила представитель Киевского районного суда Симферополя.

«Рассмотрены материалы в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ ("Диверсия"), а также гражданина, подозреваемого в пособничестве диверсии. Суд постановил избрать для подозреваемых в диверсии и третьего фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 г.», — цитирует ТАСС представителя суда. Отмечается, что суд принял во внимание доводы следствия о том, что указанные лица подозреваются в совершении тяжкого преступления, и, оставаясь на свободе, могут скрыться от дальнейшего предварительного следствия и суда.

Как уточнил судья, один из арестованных — зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариман Джелялов. Он заподозрен в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ.

По словам представителя суда, подозреваемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство и повредили его, что привело к отключению газоснабжения в селе и перебоям в работе социальных учреждений.

23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. По результатам осмотра места происшествия сообщалось, что повреждение могло произойти «вследствие противоправных действий неустановленных лиц». Причастных к повреждению газопровода объявили в розыск.

Ранее по теме: США призвали Россию освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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