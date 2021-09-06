В Крыму арестовали трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе
Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве диверсии, сообщила представитель Киевского районного суда Симферополя.
«Рассмотрены материалы в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ ("Диверсия"), а также гражданина, подозреваемого в пособничестве диверсии. Суд постановил избрать для подозреваемых в диверсии и третьего фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 г.», — цитирует ТАСС представителя суда. Отмечается, что суд принял во внимание доводы следствия о том, что указанные лица подозреваются в совершении тяжкого преступления, и, оставаясь на свободе, могут скрыться от дальнейшего предварительного следствия и суда.
Как уточнил судья, один из арестованных — зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариман Джелялов. Он заподозрен в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ.
По словам представителя суда, подозреваемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство и повредили его, что привело к отключению газоснабжения в селе и перебоям в работе социальных учреждений.
23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. По результатам осмотра места происшествия сообщалось, что повреждение могло произойти «вследствие противоправных действий неустановленных лиц». Причастных к повреждению газопровода объявили в розыск.