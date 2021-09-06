В Крыму арестовали трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе

«Рассмотрены материалы в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ ("Диверсия"), а также гражданина, подозреваемого в пособничестве диверсии. Суд постановил избрать для подозреваемых в диверсии и третьего фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 г.», — цитирует ТАСС представителя суда. Отмечается, что суд принял во внимание доводы следствия о том, что указанные лица подозреваются в совершении тяжкого преступления, и, оставаясь на свободе, могут скрыться от дальнейшего предварительного следствия и суда.