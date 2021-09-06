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США призвали Россию освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Ведомости

Власти США осудили задержание 4 сентября властями Крыма зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Наримана Джелялова и еще 45 человек, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

В заявлении говорится, что США «решительно осуждают» задержание Джелялова и еще минимум 45 других крымских татар. По словам Прайса, оно стало последним в череде «карательных мер» против организации и ее руководства из-за позиции по вступлению Крыма в состав России.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который отстаивает интересы крымских татар, что пятеро жителей полуострова были задержаны. В правоохранительных органах считают, что они причастны к повреждению газопровода в Крыму в конце августа.

23 августа в МВД по Крыму сообщили о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное под Симферополем. Установлено, что повреждение могло произойти из-за «противоправных действий». Причастные к этому были объявлены в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных