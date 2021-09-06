США призвали Россию освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму
Власти США осудили задержание 4 сентября властями Крыма зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Наримана Джелялова и еще 45 человек, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.
В заявлении говорится, что США «решительно осуждают» задержание Джелялова и еще минимум 45 других крымских татар. По словам Прайса, оно стало последним в череде «карательных мер» против организации и ее руководства из-за позиции по вступлению Крыма в состав России.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который отстаивает интересы крымских татар, что пятеро жителей полуострова были задержаны. В правоохранительных органах считают, что они причастны к повреждению газопровода в Крыму в конце августа.
23 августа в МВД по Крыму сообщили о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное под Симферополем. Установлено, что повреждение могло произойти из-за «противоправных действий». Причастные к этому были объявлены в розыск.