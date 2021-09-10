Шнобелевскую премию присудили за исследование пользы бороды
В Гарвардском университете прошла онлайн-церемония вручения шуточной Шнобелевской премии. Она присуждается за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи. Премия была присуждена в десяти номинациях.
Шнобелевскую премию мира получили ученые из США, чье исследование показало, что борода смягчает удары в лицо. Также премию в области биологии получили шведские ученые, которые изучили влияние кошачьего мурлыканья и мяуканья на человеческий организм.
Другие лауреаты:
группа ученых, которая выяснила, как сцены насилия и секса влияют на запах, который ощущают зрители в кинотеатрах;
группа ученых, которые изучили связь между средним весом политиков и уровнем коррупции в стране.
Полный перечень лауреатов и результаты их исследований опубликованы на сайте премии.
В 2020 г. премия в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, экс-президенту США Дональду Трампу и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана.
Лидеры стран получили премию «за использование вирусной пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».