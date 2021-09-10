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Шнобелевскую премию присудили за исследование пользы бороды

Ведомости

В Гарвардском университете прошла онлайн-церемония вручения шуточной Шнобелевской премии. Она присуждается за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи. Премия была присуждена в десяти номинациях. 

Шнобелевскую премию мира получили ученые из США, чье исследование показало, что борода смягчает удары в лицо. Также премию в области биологии получили шведские ученые, которые изучили влияние кошачьего мурлыканья и мяуканья на человеческий организм. 

Другие лауреаты: 

  • группа ученых, которая выяснила, как сцены насилия и секса влияют на запах, который ощущают зрители в кинотеатрах;

  • группа ученых, которые изучили связь между средним весом политиков и уровнем коррупции в стране.

Полный перечень лауреатов и результаты их исследований опубликованы на сайте премии.

В 2020 г. премия в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, экс-президенту США Дональду Трампу и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана. 

Лидеры стран получили премию «за использование вирусной пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Ранее по теме: Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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