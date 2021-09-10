Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 г. сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».