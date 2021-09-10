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Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

Ведомости

Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 г. сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Предложение отказаться от лимита на легионеров озвучил президент Российского футбольного союза Александр Дюков 23 августа. По словам Дюкова, в 2008 г. в клубах РПЛ легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21, но результаты национальной команды были выше. На чемпионате Европы по футболу 2008 г. российская сборная заняла третье место, в то время как на Евро-2020, состоявшемся летом этого года, команда России не смогла выйти в плей-офф.

С сезона 2020/2021 гг. в Российской премьер-лиге действует лимит, который предполагает наличие в заявке каждого клуба восьми легионеров и 17 граждан России. До этого ограничения действовали на иностранных игроков, находящихся на поле, — одновременно их могло быть не более шести в каждой команде.

8 июля министр спорта России Олег Матыцин на фоне неудовлетворительных результатов национальной сборной на чемпионате Европы заявил, что российский футбол нуждается в переменах. Для этого нужно проанализировать всю систему работы: от подготовки кадров до принципов и объемов финансирования, отмечал Матыцин. Одним из пунктов для перемен в российском футболе глава ведомства называл лимит на легионеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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