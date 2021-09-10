Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 г. сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Предложение отказаться от лимита на легионеров озвучил президент Российского футбольного союза Александр Дюков 23 августа. По словам Дюкова, в 2008 г. в клубах РПЛ легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21, но результаты национальной команды были выше. На чемпионате Европы по футболу 2008 г. российская сборная заняла третье место, в то время как на Евро-2020, состоявшемся летом этого года, команда России не смогла выйти в плей-офф.
С сезона 2020/2021 гг. в Российской премьер-лиге действует лимит, который предполагает наличие в заявке каждого клуба восьми легионеров и 17 граждан России. До этого ограничения действовали на иностранных игроков, находящихся на поле, — одновременно их могло быть не более шести в каждой команде.
8 июля министр спорта России Олег Матыцин на фоне неудовлетворительных результатов национальной сборной на чемпионате Европы заявил, что российский футбол нуждается в переменах. Для этого нужно проанализировать всю систему работы: от подготовки кадров до принципов и объемов финансирования, отмечал Матыцин. Одним из пунктов для перемен в российском футболе глава ведомства называл лимит на легионеров.