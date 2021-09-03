Минспорта и РФС обсуждают введение потолка зарплат футболистов

В тот же день был расторгнут контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин. Первый матч сборной России под его руководством закончился со счетом 0:0. Россия сыграла в Москве с Хорватией в отборочном этапе чемпионата мира 2022 г.