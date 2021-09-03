Минспорта и РФС обсуждают введение потолка зарплат футболистов
Министерство спорта и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают введение верхней границы зарплат футболистов, сообщил ТАСС со ссылкой на главу министерства Олега Матыцына.
«Обсуждается также вопрос потолка заработных плат, но при этом должен решаться вопрос подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной команды», — сказал Матыцын. Он отметил, что президент РФС Александр Дюков уделяет большое внимание каждому из этих вопросов.
По мнению министра, слишком много внимания уделяется лимиту на легионеров. «Лимит — это только какая-то маленькая часть айсберга, которая почему-то всем очень сильно видна и от которой, конечно же, наверное, многое зависит, но надо к этому подходить взвешенно», — сказал Матыцын.
На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действуют лимиты — не более восьми иностранных игроков в заявке на игровой сезон.
8 июля Матыцин заявил, что российский футбол нуждается в переменах после того, как российская сборная не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Для этого нужно проанализировать всю систему работы: от подготовки кадров до принципов и объемов финансирования, отмечал Матыцин. Одним из пунктов для перемен в российском футболе Матыцин называл лимит на легионеров.
В тот же день был расторгнут контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин. Первый матч сборной России под его руководством закончился со счетом 0:0. Россия сыграла в Москве с Хорватией в отборочном этапе чемпионата мира 2022 г.