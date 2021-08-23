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Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — сказал Дюков.

Он отметил, что в 2008 г. за сборную России играло больше легионеров и команда выступила лучше, чем в сезоне 2020-2021 гг., хотя легионеров было меньше. «В 2008 легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — сказал глава РФС. 

«В 2008 г. легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — отметил Дюков. 

На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действуют лимиты — не более восьми иностранных игроков в заявке на игровой сезон. 

8 июля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российский футбол нуждается в переменах после того, как российская сборная не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Для этого нужно проанализировать всю систему работы: от подготовки кадров до принципов и объемов финансирования, отмечал Матыцин. Одним из пунктов для перемен в российском футболе Матыцин называл лимит на легионеров. 

В тот же день был расторгнут контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии.  Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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