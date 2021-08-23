Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — сказал Дюков.
Он отметил, что в 2008 г. за сборную России играло больше легионеров и команда выступила лучше, чем в сезоне 2020-2021 гг., хотя легионеров было меньше. «В 2008 легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — сказал глава РФС.
«В 2008 г. легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — отметил Дюков.
На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действуют лимиты — не более восьми иностранных игроков в заявке на игровой сезон.
8 июля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российский футбол нуждается в переменах после того, как российская сборная не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Для этого нужно проанализировать всю систему работы: от подготовки кадров до принципов и объемов финансирования, отмечал Матыцин. Одним из пунктов для перемен в российском футболе Матыцин называл лимит на легионеров.
В тот же день был расторгнут контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.