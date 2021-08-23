Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров

Он отметил, что в 2008 г. за сборную России играло больше легионеров и команда выступила лучше, чем в сезоне 2020-2021 гг., хотя легионеров было меньше. «В 2008 легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — сказал глава РФС.