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На востоке Китая выявили новый очаг заражения коронавирусом

Ведомости

В субботу в Китае зафиксировали 20 новых локальных случаев коронавируса, все они выявлены в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Госкомитет по делам здравоохранения КНР. 

По информации The Global Times, зафиксировано 24 случая, причем все – в округе Путянь. Власти приняли решение приостановить работу кинотеатров, музеев и библиотек в закрытых помещениях, заведениям общепита предписано ограничить часы работы, а жителям рекомендовано работать из дома.

За все время пандемии в Китае, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано свыше 107 000 случаев коронавируса, 4848 пациентов с COVID-19 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных