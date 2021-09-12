На востоке Китая выявили новый очаг заражения коронавирусом
В субботу в Китае зафиксировали 20 новых локальных случаев коронавируса, все они выявлены в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Госкомитет по делам здравоохранения КНР.
По информации The Global Times, зафиксировано 24 случая, причем все – в округе Путянь. Власти приняли решение приостановить работу кинотеатров, музеев и библиотек в закрытых помещениях, заведениям общепита предписано ограничить часы работы, а жителям рекомендовано работать из дома.
За все время пандемии в Китае, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано свыше 107 000 случаев коронавируса, 4848 пациентов с COVID-19 умерли.