Полиция возбудила дело после кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной

Дело возбуждено по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сама спортсменка сообщила агентству, что медали украли, пока она с мужем ездила ужинать. Злоумышленники взломали дверь, а затем сейф, где хранились золотая и серебряная медаль Весниной. Сигнализация в момент ограбления была отключена.