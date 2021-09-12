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Полиция возбудила дело после кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной

Ведомости

Полиция возбудила уголовное дело после того, как из дома олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной в Истринском районе Подмосковья украли медали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Дело возбуждено по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сама спортсменка сообщила агентству, что медали украли, пока она с мужем ездила ужинать. Злоумышленники взломали дверь, а затем сейф, где хранились золотая и серебряная медаль Весниной. Сигнализация в момент ограбления была отключена.

Сумма ущерба, а также число грабителей пока не установлены.

Веснина стала олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г., а также серебряным призером Игр в Токио в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных