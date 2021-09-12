Полиция возбудила дело после кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной
Полиция возбудила уголовное дело после того, как из дома олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной в Истринском районе Подмосковья украли медали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
Дело возбуждено по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сама спортсменка сообщила агентству, что медали украли, пока она с мужем ездила ужинать. Злоумышленники взломали дверь, а затем сейф, где хранились золотая и серебряная медаль Весниной. Сигнализация в момент ограбления была отключена.
Сумма ущерба, а также число грабителей пока не установлены.
Веснина стала олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г., а также серебряным призером Игр в Токио в этом году.