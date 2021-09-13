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РФПИ сообщил об эффективности «Спутника лайт» среди пожилых аргентинцев

Ведомости

Исследование вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в Аргентине показало эффективность препарата среди пожилых людей на уровне 78,6-83,7%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

«Журнал EClinicalMedicine, публикуемый The Lancet, представил исследование однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", первого компонента «Спутник V», среди 40 000 пожилых людей в Аргентине. Он показал эффективность 78,6-83,7% против COVID-19, что значительно выше, чем у большинства двухкомпонентных вакцин», — указано в сообщении.

В исследовании говорится, что ученые проанализировали данные пациентов 60-79 лет, которые зарегистрировались в онлайн-системе вакцинации провинции Буэнос-Айрес с 29 декабря 2020 г. по 21 марта 2021 г.  Эффективность вакцины для профилактики коронавируса составила 78,6%, эффективность от госпитализации и смерти – 87,6%. Вакцина показала высокую эффективность во всех подгруппах.

21 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили использовать «Спутник лайт» среди людей старше 60 лет. Вакцина была зарегистрирована в России в мае и поступила в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее.

Ранее аргентинские ученые сообщили, что нейтрализующая сила антител, которые вырабатываются после прививки «Спутником V», возрастает в течение полугода. Ученые исследовали 1800 образцов крови пациентов, которые сделали прививку российской вакциной.

Ранее по теме: В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» через полгода после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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