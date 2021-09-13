РФПИ сообщил об эффективности «Спутника лайт» среди пожилых аргентинцев
Исследование вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в Аргентине показало эффективность препарата среди пожилых людей на уровне 78,6-83,7%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».
«Журнал EClinicalMedicine, публикуемый The Lancet, представил исследование однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", первого компонента «Спутник V», среди 40 000 пожилых людей в Аргентине. Он показал эффективность 78,6-83,7% против COVID-19, что значительно выше, чем у большинства двухкомпонентных вакцин», — указано в сообщении.
В исследовании говорится, что ученые проанализировали данные пациентов 60-79 лет, которые зарегистрировались в онлайн-системе вакцинации провинции Буэнос-Айрес с 29 декабря 2020 г. по 21 марта 2021 г. Эффективность вакцины для профилактики коронавируса составила 78,6%, эффективность от госпитализации и смерти – 87,6%. Вакцина показала высокую эффективность во всех подгруппах.
21 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили использовать «Спутник лайт» среди людей старше 60 лет. Вакцина была зарегистрирована в России в мае и поступила в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее.
Ранее аргентинские ученые сообщили, что нейтрализующая сила антител, которые вырабатываются после прививки «Спутником V», возрастает в течение полугода. Ученые исследовали 1800 образцов крови пациентов, которые сделали прививку российской вакциной.