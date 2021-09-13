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Лавров допустил безвизовый режим между Россией и Сан-Марино

Ведомости

В ближайшее время может быть подписано межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Сан-Марино Лукой Беккари.

«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности, и я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице российского МИДа в Facebook.

Лавров также выразил надежду, что взаимные туристические потоки по мере нормализации санитарной обстановки восстановятся. Сан-Марино — карликовое государство, которое со всех сторон окружено территорией Италии. Оно не входит в Евросоюз, но имеет, как и Швейцария, открытые границы со странами сообщества, а также входит в еврозону.

Сан-Марино является одной из европейских стран, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата по соглашению властей Сан-Марино и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поступила в республику 23 февраля. В мае РФПИ заявил, что стране удалось победить коронавирус благодаря «Спутнику V». Прививку российской вакциной сделали почти 20 000 жителей Сан-Марино – около двух третей населения страны. 

Ранее по теме: В РФПИ сообщили об эффективности «Спутника V» в Сан-Марино на 94,8%
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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