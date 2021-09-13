Лавров допустил безвизовый режим между Россией и Сан-Марино
В ближайшее время может быть подписано межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Сан-Марино Лукой Беккари.
«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности, и я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице российского МИДа в Facebook.
Лавров также выразил надежду, что взаимные туристические потоки по мере нормализации санитарной обстановки восстановятся. Сан-Марино — карликовое государство, которое со всех сторон окружено территорией Италии. Оно не входит в Евросоюз, но имеет, как и Швейцария, открытые границы со странами сообщества, а также входит в еврозону.
Сан-Марино является одной из европейских стран, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата по соглашению властей Сан-Марино и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поступила в республику 23 февраля. В мае РФПИ заявил, что стране удалось победить коронавирус благодаря «Спутнику V». Прививку российской вакциной сделали почти 20 000 жителей Сан-Марино – около двух третей населения страны.