Лавров допустил безвизовый режим между Россией и Сан-Марино

«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности, и я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице российского МИДа в Facebook.