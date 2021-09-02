В РФПИ сообщили об эффективности «Спутника V» в Сан-Марино на 94,8%

Ранее представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у 99% участников исследования, привившихся «Спутником V». По его словам, прививку российской вакциной сделали почти 20 000 жителей Сан-Марино – около двух третей населения страны. Также «Спутник V» выбрали 840 иностранных туристов.