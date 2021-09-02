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В РФПИ сообщили об эффективности «Спутника V» в Сан-Марино на 94,8%

Ведомости

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» по итогам прививочной кампании в Сан-Марино составила 94,8%, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21 дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9%», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у 99% участников исследования, привившихся «Спутником V». По его словам, прививку российской вакциной сделали почти 20 000 жителей Сан-Марино – около двух третей населения страны. Также «Спутник V» выбрали 840 иностранных туристов.

Ранее по теме: Ростуризм планирует запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 года

Первая партия вакцины по соглашению властей Сан-Марино и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поступила в республику 23 февраля. В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что стране удалось победить коронавирус благодаря «Спутнику V».

Ранее по теме: В Сан-Марино оценили эффективность «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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