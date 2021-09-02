В РФПИ сообщили об эффективности «Спутника V» в Сан-Марино на 94,8%
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» по итогам прививочной кампании в Сан-Марино составила 94,8%, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21 дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9%», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у 99% участников исследования, привившихся «Спутником V». По его словам, прививку российской вакциной сделали почти 20 000 жителей Сан-Марино – около двух третей населения страны. Также «Спутник V» выбрали 840 иностранных туристов.
Первая партия вакцины по соглашению властей Сан-Марино и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поступила в республику 23 февраля. В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что стране удалось победить коронавирус благодаря «Спутнику V».