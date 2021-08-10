В Сан-Марино оценили эффективность «Спутника V»

«В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5000 человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — сообщил Кавалли. По его словам, римскому институту предстоит провести качественный анализ антител, исследование продолжается.