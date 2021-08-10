В Сан-Марино оценили эффективность «Спутника V»
Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» выработались у 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.
«В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5000 человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — сообщил Кавалли. По его словам, римскому институту предстоит провести качественный анализ антител, исследование продолжается.
Кавалли рассказал, что прививку «Спутником V» сделали почти 20 000 жителей Сан-Марино – примерно две трети населения. Также прививку российской вакциной сделали 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран. Представитель института отметил, что были случаи заражения между первой и второй прививкой и сразу после второй, однако точных данных пока нет.
Первая партия вакцины по соглашению властей Сан-Марино и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поступила в республику 23 февраля. В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что стране удалось победить коронавирус благодаря «Спутнику V».