Опрос: 68% компаний не поощряют сотрудников за прививку от COVID-19
Примерно каждая третья компания России поощряет сотрудников за вакцинацию от коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по трудоустройству «Работа.ру» среди 1000 жителей разных регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Вакцинированный сотрудник может получить дополнительный выходной, такой вариант отметили 22% респондентов. Ещё 7% респондентов рассказали, что выплачивают премии за вакцинацию, а 3% дарят работнику подарки и другие привилегии», — говорится в исследовании. Остальные 68% компаний соответственно не предоставляют сотрудникам никаких бонусов за прививки.
При этом в 19% организаций вакцинироваться заставляют обязательно, так как это необходимое условие для продолжения деятельности в данной сфере. Еще 13% работодателей принуждают сделать прививку, потому что сами считают это нужным. В 44% компаний рекомендуют пройти вакцинацию, но не вынуждают сделать это. В почти четверти организаций прививаться не заставляют.
В то же время только 6% работодателей каждые две недели тестируют сотрудников на коронавирус. Большинство — 44% — делают это лишь по желаю самих работников, чуть больше четверти — когда кто-то чувствует симптомы заболевания. 21% организаций начинают ПЦР-тестирование, когда кто-то из команды контактировал с зараженным человеком. 19% представителей бизнеса не проводят проверку сотрудников, так как более 60% из них уже вакцинированы.
Большинство — 61% — компаний не компенсируют сотрудникам затраты на ПЦР-тесты, так как у них нет на это бюджета. 11% расходуют на эти цели менее 5000 руб. в месяц, 9% — от 5000 до 10 000 руб., 7% — от 10 000 до 30 000 руб., 5% — более 100 000 руб., 4% — более 50 000 руб., а 3% — от 30 000 до 50 000 руб.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе. Гражданам доступны четыре отечественные вакцины — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». К 10 августа обе дозы одного из препаратов получили 28,1 млн человек, или 19,2% населения. Еще 38,8 млн сделали первую из прививок.