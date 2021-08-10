Опрос: 68% компаний не поощряют сотрудников за прививку от COVID-19

В то же время только 6% работодателей каждые две недели тестируют сотрудников на коронавирус. Большинство — 44% — делают это лишь по желаю самих работников, чуть больше четверти — когда кто-то чувствует симптомы заболевания. 21% организаций начинают ПЦР-тестирование, когда кто-то из команды контактировал с зараженным человеком. 19% представителей бизнеса не проводят проверку сотрудников, так как более 60% из них уже вакцинированы.