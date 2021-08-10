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Опрос: 68% компаний не поощряют сотрудников за прививку от COVID-19

Ведомости

Примерно каждая третья компания России поощряет сотрудников за вакцинацию от коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по трудоустройству «Работа.ру» среди 1000 жителей разных регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Вакцинированный сотрудник может получить дополнительный выходной, такой вариант отметили 22% респондентов. Ещё 7% респондентов рассказали, что выплачивают премии за вакцинацию, а 3% дарят работнику подарки и другие привилегии», — говорится в исследовании. Остальные 68% компаний соответственно не предоставляют сотрудникам никаких бонусов за прививки.

При этом в 19% организаций вакцинироваться заставляют обязательно, так как это необходимое условие для продолжения деятельности в данной сфере. Еще 13% работодателей принуждают сделать прививку, потому что сами считают это нужным. В 44% компаний рекомендуют пройти вакцинацию, но не вынуждают сделать это. В почти четверти организаций прививаться не заставляют. 

В то же время только 6% работодателей каждые две недели тестируют сотрудников на коронавирус. Большинство — 44% — делают это лишь по желаю самих работников,  чуть больше четверти — когда кто-то чувствует симптомы заболевания. 21% организаций начинают ПЦР-тестирование, когда кто-то из команды контактировал с зараженным человеком. 19% представителей бизнеса не проводят проверку сотрудников, так как более 60% из них уже вакцинированы. 

Большинство — 61% — компаний не компенсируют сотрудникам затраты на ПЦР-тесты, так как у них нет на это бюджета. 11% расходуют на эти цели менее 5000 руб. в месяц, 9% — от 5000 до 10 000 руб., 7% — от 10 000 до 30 000 руб., 5% — более 100 000 руб., 4% — более 50 000 руб., а 3% — от 30 000 до 50 000 руб.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе. Гражданам доступны четыре отечественные вакцины — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». К 10 августа обе дозы одного из препаратов получили 28,1 млн человек, или 19,2% населения. Еще 38,8 млн сделали первую из прививок. 

Ранее по теме: Регионы назвали долю заболевших COVID-19 после прививки россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных