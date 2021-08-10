Регионы назвали долю заболевших COVID-19 после прививки россиян
Некоторые регионы представили данные о числе заболевших коронавирусом после вакцинации российскими вакцинами. Доля пациентов, заболевших после вакцинации от коронавируса, различается; если после «Спутника V» в Курской области заразились 0,14% привитых, то в Петербурге эта доля оказалась почти в 12 раз больше, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику по заразившимся после прививки в региональных минздравах. Большинство сообщило, что не ведет такую статистику, но несколько регионов предоставили эти данные.
Статистику по заболевшим обнародовали четыре региона России — Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В большинстве случаев доля заразившихся меньше одного процента. Так, в Санкт-Петербурге 1,64% привитых «Спутником V» заразились коронавирусом. После прививки «КовиВаком» заболели 0,9%, после «ЭпиВакКороны» — 6%. Так, в Курской области после прохождения полного курса вакцинации «Спутником V» заболели 0,14% , в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» этот показатель составил по 0,2% для каждого препарата.
Среди жителей Ульяновской области заболевших 0,7%, 1,04% и 1,3% для «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» соответственно. В Кемеровской области полностью привились «Спутником V» 515 726 человек, «ЭпиВакКороной» — 5898 человек, «КовиВаком» — 3410 человек. Из них заболели 450, 12 и 6 жителей региона соответственно.
На прошлой неделе представители научного центра «Вектор» сообщили ТАСС, что коронавирусом заразились менее 1% россиян, прошедших полную вакцинацию. Представители «Вектора», ссылаясь на данные реестра вакцинированных Минздрава, рассказали, что через 21 день после второй прививки от коронавируса заболели 0,66% привитых «Спутником V», 0,59% привитых «ЭпиВакКороной» и 0,27% привитых «КовиВаком». Среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, заболели 0,79% после «Спутника V», 1,3% после «ЭпиВакКороны» и 0,93% после «КовиВака».
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что выводы о сравнительной эффективности российских вакцин от коронавируса некорректно делать на основе общей статистики заболеваемости без учета других данных. Лисовец пояснил, что «КовиВаком» нельзя прививать людей старше 60 лет, а «Спутником V» привито более 340 000 человек этого возраста – более трети от общего числа вакцинированных.
Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов отметил, что выводы о повторной заболеваемости после прививок «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» делать пока рано, так как этими вакцинами привиты «считаные тысячи человек».