Регионы назвали долю заболевших COVID-19 после прививки россиян

Некоторые регионы представили данные о числе заболевших коронавирусом после вакцинации российскими вакцинами. Доля пациентов, заболевших после вакцинации от коронавируса, различается; если после «Спутника V» в Курской области заразились 0,14% привитых, то в Петербурге эта доля оказалась почти в 12 раз больше, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику по заразившимся после прививки в региональных минздравах. Большинство сообщило, что не ведет такую статистику, но несколько регионов предоставили эти данные.