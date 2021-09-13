NASA ожидает продления работы МКС не менее чем на 10 лет

«Мы усердно работаем над тем, чтобы продлить работу МКС еще как минимум на 10 лет, и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях. Мы проработали это в нашей администрации и сейчас на пути к тому, чтобы опубликовать наши планы на ближайшие 10 лет», — сказала Людерс в ходе международной Гагаринской конференции.