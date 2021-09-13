NASA ожидает продления работы МКС не менее чем на 10 лет
NASA планирует продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) как минимум на 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс.
«Мы усердно работаем над тем, чтобы продлить работу МКС еще как минимум на 10 лет, и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях. Мы проработали это в нашей администрации и сейчас на пути к тому, чтобы опубликовать наши планы на ближайшие 10 лет», — сказала Людерс в ходе международной Гагаринской конференции.
Международная космическая станция находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.
2 сентября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о планах начать развертывание российской орбитальной служебной станции через пять-шесть лет. 31 июля научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал приступить к разработке новой орбитальной станции из-за ухудшения технического состояния МКС.