Модуль «Наука» подключили к компьютерной сети МКС

Модуль «Наука» должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту. Однако работа над проектом продолжилась, причем модуль планируется сделать одним из основных элементов будущей новой российской станции.