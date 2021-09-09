Модуль «Наука» подключили к компьютерной сети МКС
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» подключили к компьютерной сети Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
«Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров состыковали кабель Ethernet (внутренней компьютерной сети МКС. — Ред.) к ФП17 многоцелевого лабораторного модуля "Наука"», — говорится в сообщении. Работы длительностью в 6 часов проводились в открытом космосе. Кроме подсоединения к внутренней компьютерной сети МКС космонавты установили на модуле «Поиск» платформу с тремя контейнерами «Биориск-МСН» — эксперимент по выживанию микрорганизмов в условиях открытого космоса.
Модуль «Наука» должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту. Однако работа над проектом продолжилась, причем модуль планируется сделать одним из основных элементов будущей новой российской станции.
«Наука» пристыковалась к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».
Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.