NASA сформирует группу для расследования инцидента с модулем «Наука»
NASA объявила о создании экспертной группы, которая займется расследованием инцидента с модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС).
«В соответствии с политикой НАСА создается следственная группа для проверки этой деятельности. Команда НАСА начнет с идентификации членов команды и определения объема расследования» — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, команда сосредоточится на анализе имеющихся данных и будет сотрудничать с российскими коллегами для получения любой информации, необходимой для оценки и координации действий с другими международными партнерами.
Многоцелевой российский научный модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».
Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.