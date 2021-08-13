NASA сформирует группу для расследования инцидента с модулем «Наука»

«В соответствии с политикой НАСА создается следственная группа для проверки этой деятельности. Команда НАСА начнет с идентификации членов команды и определения объема расследования» — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, команда сосредоточится на анализе имеющихся данных и будет сотрудничать с российскими коллегами для получения любой информации, необходимой для оценки и координации действий с другими международными партнерами.