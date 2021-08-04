В «Роскосмосе» объяснили инцидент с включением двигателей модуля «Наука»
Нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата. Об этом в эфире «России 24» заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Модуль, видимо, сам не мог "поверить", что он уже состыковался. Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель. Такого не должно было случиться, причины выясняет специальная комиссия», — сообщил Крикалев. Инцидент, по его словам, не привел к повреждениям, однако возможные долговременные последствия пристыковки нового модуля и инцидента с ним еще предстоит установить.
«От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, — будут оценивать специалисты», — сказал Крикалев. Он пояснил, что имеет в виду динамическую нагрузку на несущие конструкции станции.
«Станция — довольно деликатное устройство, и российский сегмент, и американский – все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка, она вызывает нагрузку на приводы солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено», — сказал представитель «Роскосмоса».
Многоцелевой российский научный модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».