В «Роскосмосе» объяснили инцидент с включением двигателей модуля «Наука»

«Модуль, видимо, сам не мог "поверить", что он уже состыковался. Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель. Такого не должно было случиться, причины выясняет специальная комиссия», — сообщил Крикалев. Инцидент, по его словам, не привел к повреждениям, однако возможные долговременные последствия пристыковки нового модуля и инцидента с ним еще предстоит установить.