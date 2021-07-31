Экипаж сообщил о падении давления в модуле «Звезда» МКС

«Переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объёма Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 мм рт. ст. Минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм рт. ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст.», — говорится в сообщении.