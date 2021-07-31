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Экипаж сообщил о падении давления в модуле «Звезда» МКС

Ведомости

Давление в отсеке модуля «Звезда» МКС, где ранее была зафиксирована утечка воздуха, опустилось до отметки 154 мм рт. ст., в течение суток его поднимут до 200 мм рт. ст., сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Переходная камера  служебного модуля "Звезда" отделена от основного объёма Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 мм рт. ст. Минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм рт. ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст.», — говорится в сообщении.

В госкорпорации также добавили, что работа является плановой и к модулю «Наука» отношения не имеет. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также отметил в Twitter, что падение давления было прогнозируемым.

Многоцелевой научный модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных