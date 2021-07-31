Экипаж сообщил о падении давления в модуле «Звезда» МКС
Давление в отсеке модуля «Звезда» МКС, где ранее была зафиксирована утечка воздуха, опустилось до отметки 154 мм рт. ст., в течение суток его поднимут до 200 мм рт. ст., сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объёма Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 мм рт. ст. Минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм рт. ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст.», — говорится в сообщении.
В госкорпорации также добавили, что работа является плановой и к модулю «Наука» отношения не имеет. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также отметил в Twitter, что падение давления было прогнозируемым.
Многоцелевой научный модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».