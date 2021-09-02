Рогозин назвал сроки начала развертывания российской орбитальной станции
«Роскосмос» планирует начать развертывание российской орбитальной служебной станции через пять-шесть лет, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, слова которого передает ТАСС.
«Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет», — сказал Рогозин во время марафона «Новое знание».
Базовым модулем новой орбитальной станции станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), отметил глава «Роскосмоса».
«Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга», — заявил он.
31 июля научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал приступить к разработке новой орбитальной станции из-за ухудшения технического состояния МКС.
Международная космическая станция находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.