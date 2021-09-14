Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев умер 14 сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя Южного военного округа. Казанцеву было 75 лет.
«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», — рассказал собеседник агентства. В Клубе военачальников агентству уточнили, что Казанцев умер около 7 ч утра в Краснодаре.
Виктор Казанцев родился в 1946 г. в Белоруссии, окончил Свердловское Суворовское училище, Ленинградское высшее командное училище, Военные академии им. М.В. Фрунзе и Генерального штаба ВС России. Занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье. Был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне. С 2000 по 2004 год был первым полномочным представителем президента России в Южном Федеральном округе.
Казанцев был награжден орденами «За военные заслуги», Красной Звезды, Дружбы, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, медалью «За боевые заслуги». Получил звание Героя России в 1999 г. за антитеррористическую операцию в Дагестане и Чечне.