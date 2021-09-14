Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Виктор Казанцев родился в 1946 г. в Белоруссии, окончил Свердловское Суворовское училище, Ленинградское высшее командное училище, Военные академии им. М.В. Фрунзе и Генерального штаба ВС России. Занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье. Был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне. С 2000 по 2004 год был первым полномочным представителем президента России в Южном Федеральном округе.