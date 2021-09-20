Следствие сообщило о восьми погибших в результате стрельбы в университете в Перми
В результате стрельбы, произошедшей в Пермском государственном университете, погибли восемь человек и ранены не менее шести, сообщает Следственный комитет.
«В результате восемь человек погибло, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — сообщили в СК.
До этого в ведомстве сообщали о пяти погибших и шести раненых. Там не уточнили, входит ли в число убитых сам стрелок, который был ранен в результате спецоперации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее сегодня утром в здании Пермского государственного университета произошла стрельба. По предварительным данным, нападавшим был студент. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил ТАСС, что нападавший был ликвидирован, об этом также сообщала и пресс-служба вуза, однако затем удалила пост. МВД не подтверждает эту информацию.