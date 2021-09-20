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Следствие сообщило о восьми погибших в результате стрельбы в университете в Перми

Ведомости

В результате стрельбы, произошедшей в Пермском государственном университете, погибли восемь человек и ранены не менее шести, сообщает Следственный комитет.

«В результате восемь человек погибло, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — сообщили в СК.

До этого в ведомстве сообщали о пяти погибших и шести раненых. Там не уточнили, входит ли в число убитых сам стрелок, который был ранен в результате спецоперации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сегодня утром в здании Пермского государственного университета произошла стрельба. По предварительным данным, нападавшим был студент. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил ТАСС, что нападавший был ликвидирован, об этом также сообщала и пресс-служба вуза, однако затем удалила пост. МВД не подтверждает эту информацию.

Ранее по теме: В Пермском университете произошла стрельба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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