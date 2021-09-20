Следствие сообщило о восьми погибших в результате стрельбы в университете в Перми

До этого в ведомстве сообщали о пяти погибших и шести раненых. Там не уточнили, входит ли в число убитых сам стрелок, который был ранен в результате спецоперации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).