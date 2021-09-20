Число пострадавших из-за стрельбы в вузе Перми выросло до 24
К 11:27 мск среди пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) числились 24 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава.
«По оперативным данным федерального центра медицины катастроф на 11:27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями», — сказано в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают 25 медицинских бригад. Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил о восьмерых погибших в результате инцидента, количество пострадавших в ведомстве не назвали.
Ранее сегодня около 11:00 по местному времени (9:00 мск) неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ. Изначально об этом сообщила пресс-служба университета на странице «ВКонтакте». Там уточнили, что нападавшим был «парень в маске». Его имя официально не называлось.
Позже СК сообщил о задержании стрелка. В ведомстве уточнили, что он оказал сопротивление и был ранен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).