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Число пострадавших из-за стрельбы в вузе Перми выросло до 24

Ведомости

К 11:27 мск среди пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) числились 24 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава.

«По оперативным данным федерального центра медицины катастроф на 11:27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями», — сказано в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают 25 медицинских бригад. Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил о восьмерых погибших в результате инцидента, количество пострадавших в ведомстве не назвали.

Ранее сегодня около 11:00 по местному времени (9:00 мск) неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ. Изначально об этом сообщила пресс-служба университета на странице «ВКонтакте». Там уточнили, что нападавшим был «парень в маске». Его имя официально не называлось. 

Позже СК сообщил о задержании стрелка. В ведомстве уточнили, что он оказал сопротивление и был ранен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее по теме: В Пермском университете произошла стрельба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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