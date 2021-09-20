Число пострадавших из-за стрельбы в вузе Перми выросло до 24

«По оперативным данным федерального центра медицины катастроф на 11:27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями», — сказано в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают 25 медицинских бригад. Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил о восьмерых погибших в результате инцидента, количество пострадавших в ведомстве не назвали.