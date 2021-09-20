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Верховный суд запретил россиянам разводить скот на садовых участках

Ведомости

Верховный суд (ВС) России запретил россиянам держать сельскохозяйственных животных, в том числе кур, на садовых участках, сообщает «Российская газета».

В ВС обратилась жительница Волгограда, которую ранее оштрафовали на 10 000 руб. после проверки Государственной инспекции по использованию и охране земель. Наказание было обусловлено тем, что на участке женщины, предназначенном для садоводства, нашли курятник. Она попыталась оспорить штраф в суде, однако тот вынес решение не в ее пользу. 

«За разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 000 до 20 000 руб.», — пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Она уточнила, что по закону садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан или выращивания ими «для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей».

По словам Спиридоновой, заводить скот можно на участках, относящихся к категории личного подсобного хозяйства. При этом на садовых землях разрешено ставить ульи, если предварительно получить согласие соседей на это и соблюдать требования «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел», утвержденные приказом Минсельхоза. 

Ранее по теме: Совфед одобрил закон о запрете изымать домашних животных за долги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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