Верховный суд запретил россиянам разводить скот на садовых участках
Верховный суд (ВС) России запретил россиянам держать сельскохозяйственных животных, в том числе кур, на садовых участках, сообщает «Российская газета».
В ВС обратилась жительница Волгограда, которую ранее оштрафовали на 10 000 руб. после проверки Государственной инспекции по использованию и охране земель. Наказание было обусловлено тем, что на участке женщины, предназначенном для садоводства, нашли курятник. Она попыталась оспорить штраф в суде, однако тот вынес решение не в ее пользу.
«За разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 000 до 20 000 руб.», — пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Она уточнила, что по закону садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан или выращивания ими «для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей».
По словам Спиридоновой, заводить скот можно на участках, относящихся к категории личного подсобного хозяйства. При этом на садовых землях разрешено ставить ульи, если предварительно получить согласие соседей на это и соблюдать требования «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел», утвержденные приказом Минсельхоза.