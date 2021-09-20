Верховный суд запретил россиянам разводить скот на садовых участках

В ВС обратилась жительница Волгограда, которую ранее оштрафовали на 10 000 руб. после проверки Государственной инспекции по использованию и охране земель. Наказание было обусловлено тем, что на участке женщины, предназначенном для садоводства, нашли курятник. Она попыталась оспорить штраф в суде, однако тот вынес решение не в ее пользу.