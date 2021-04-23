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Совфед одобрил закон о запрете изымать домашних животных за долги

Ведомости

Совфед одобрил закон, запрещающий изымать за долги не используемых в предпринимательской деятельности домашних животных, передает ТАСС.

Как пояснил руководитель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, речь идет о животных, «которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах». По его словам, ситуации иногда доходят до абсурда: у людей забирают собаку или кошку.

В Гражданском процессуальном кодексе России сейчас содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Это племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птицы и пчелы, используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Теперь его дополнят указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

Ранее по теме: В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных за долги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных