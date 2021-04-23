Совфед одобрил закон о запрете изымать домашних животных за долги
Совфед одобрил закон, запрещающий изымать за долги не используемых в предпринимательской деятельности домашних животных, передает ТАСС.
Как пояснил руководитель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, речь идет о животных, «которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах». По его словам, ситуации иногда доходят до абсурда: у людей забирают собаку или кошку.
В Гражданском процессуальном кодексе России сейчас содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Это племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птицы и пчелы, используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Теперь его дополнят указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.