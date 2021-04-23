Совфед одобрил закон о запрете изымать домашних животных за долги

Как пояснил руководитель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, речь идет о животных, «которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах». По его словам, ситуации иногда доходят до абсурда: у людей забирают собаку или кошку.