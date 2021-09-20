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Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по 1 млн рублей

Ведомости

Семьи погибших при стрельбе в университете в Перми получат по 1 млн руб. по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, говорится на сайте правительства региона. Пострадавшие также получат материальную помощь.

«Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы – по 500 000 руб. Также по 100 000 руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края», — говорится в сообщении.

Также желающие помочь пострадавшим могут перевести деньги на благотворительный счет на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

Стрельба на территории кампуса ПГНИУ произошла около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Позже нападавшего задержали. По данным Следственного комитета России, в результате нападения погибли восемь человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных