Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по 1 млн рублей

Стрельба на территории кампуса ПГНИУ произошла около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Позже нападавшего задержали. По данным Следственного комитета России, в результате нападения погибли восемь человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).