Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при стрельбе в университете в Перми получат по 1 млн руб. по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, говорится на сайте правительства региона. Пострадавшие также получат материальную помощь.
«Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы – по 500 000 руб. Также по 100 000 руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края», — говорится в сообщении.
Также желающие помочь пострадавшим могут перевести деньги на благотворительный счет на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.
Стрельба на территории кампуса ПГНИУ произошла около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Позже нападавшего задержали. По данным Следственного комитета России, в результате нападения погибли восемь человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).