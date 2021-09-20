США планируют разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам

Для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе считающегося более заразным и «агрессивным» штаммом «дельта», Вашингтон запретил въезд в страну для жителей Китая, Ирана, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Индии, а также из государств Южной Африки и Европейского союза. Ограничения касались и тех, кто в течение 14 дней перед путешествием был в какой-либо из указанных стран.