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США планируют разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам

Ведомости

США в начале ноября разрешат въезд в страну для туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффри Зайнтса.

Ранее в связи с распространением коронавируса страна закрыла въезд для лиц из ряда государств. При этом несколько чиновников сообщили агентству, что власти решили внести «некоторые исключения в вакцинную политику», не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе считающегося более заразным и «агрессивным» штаммом «дельта», Вашингтон запретил въезд в страну для жителей Китая, Ирана, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Индии, а также из государств Южной Африки и Европейского союза. Ограничения касались и тех, кто в течение 14 дней перед путешествием был в какой-либо из указанных стран.

О намерении США изменить правила въезда для иностранных граждан Reuters сообщал в начале августа со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечалось, что новые требования направлены на стимулирование развития туристической отрасли и авиаиндустрии. Агентство отметило тогда, что это является сигналом к готовности Вашингтона снять ограничения на поездки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди всех стран мира по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса: таковых зафиксировано более 42 млн. Умерли при этом почти 673 800 американцев с COVID-19. 

Ранее по теме: ЕС ввел ограничения на въезд из США и еще пяти стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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