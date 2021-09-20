США планируют разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам
США в начале ноября разрешат въезд в страну для туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффри Зайнтса.
Ранее в связи с распространением коронавируса страна закрыла въезд для лиц из ряда государств. При этом несколько чиновников сообщили агентству, что власти решили внести «некоторые исключения в вакцинную политику», не уточнив, о чем конкретно идет речь.
Для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе считающегося более заразным и «агрессивным» штаммом «дельта», Вашингтон запретил въезд в страну для жителей Китая, Ирана, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Индии, а также из государств Южной Африки и Европейского союза. Ограничения касались и тех, кто в течение 14 дней перед путешествием был в какой-либо из указанных стран.
О намерении США изменить правила въезда для иностранных граждан Reuters сообщал в начале августа со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечалось, что новые требования направлены на стимулирование развития туристической отрасли и авиаиндустрии. Агентство отметило тогда, что это является сигналом к готовности Вашингтона снять ограничения на поездки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди всех стран мира по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса: таковых зафиксировано более 42 млн. Умерли при этом почти 673 800 американцев с COVID-19.