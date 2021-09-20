На Украине возбудили дело из-за проведения выборов в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму в Крыму.
«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении СБУ. Уточняется, что производство открыто по статье «госизмена», которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
Кроме того, СБУ предоставила Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов, в частности, речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы и 54 членах территориальных избирательных комиссий.
Ранее СНБО Украины решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, организованного в Крыму, а также против получивших российские паспорта жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, но нарушений стало меньше. «Несмотря на то что жалоб и обращений стало меньше, все они становятся известными. Ничего невозможно скрыть», — сказала она в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что на выборах работало почти полмиллиона наблюдателей.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.