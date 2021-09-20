На Украине возбудили дело из-за проведения выборов в Крыму

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, но нарушений стало меньше. «Несмотря на то что жалоб и обращений стало меньше, все они становятся известными. Ничего невозможно скрыть», — сказала она в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что на выборах работало почти полмиллиона наблюдателей.