Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Девять человек, которые получили ранения в результате стрельбы в Пермском госуниверситете, находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава находится в Перми по поручению президента России Владимира Путина.
«Из 20 человек госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, пострадавшие доставлены в четыре клиники.
Сегодня молодой человек открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск). По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
После задержания стрелка СК сообщил, что в результате нападения за медицинской помощью обратились 28 пострадавших, часть из которых госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести. При этом следствие изначально сообщило о восьмерых погибших, однако позже уточнило, что их было шестеро.