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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Ведомости

Девять человек, которые получили ранения в результате стрельбы в Пермском госуниверситете, находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава находится в Перми по поручению президента России Владимира Путина.

«Из 20 человек госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, пострадавшие доставлены в четыре клиники.

Сегодня молодой человек открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск). По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

После задержания стрелка СК сообщил, что в результате нападения за медицинской помощью обратились 28 пострадавших, часть из которых госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести. При этом следствие изначально сообщило о восьмерых погибших, однако позже уточнило, что их было шестеро. 

Ранее по теме: Число пострадавших из-за стрельбы в вузе Перми выросло до 24

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных