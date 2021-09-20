Отец задержанного по делу о стрельбе в Перми рассказал о сыне
Отец задержанного по делу о стрельбе в Пермском государственном университете Тимура Бекмансурова рассказал в интервью RT, что его сын интересовался компьютером и жил с матерью в Перми.
«Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?» — «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», — сказал отец задержанного, находящийся в Самаре.
Он также рассказал о шоковом состоянии, когда узнал о случившемся. «Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал», — сказал Бекмансуров, уточнив, что узнал о случившемся от своей матери, а затем позвонил бывшей жене.
Сегодня на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск) произошла стрельба, в результате которой пострадали 24 человека, еще шесть погибли. По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).