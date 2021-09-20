Отец задержанного по делу о стрельбе в Перми рассказал о сыне

Он также рассказал о шоковом состоянии, когда узнал о случившемся. «Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал», — сказал Бекмансуров, уточнив, что узнал о случившемся от своей матери, а затем позвонил бывшей жене.