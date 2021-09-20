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Отец задержанного по делу о стрельбе в Перми рассказал о сыне

Ведомости

Отец задержанного по делу о стрельбе в Пермском государственном университете Тимура Бекмансурова рассказал в интервью RT, что его сын интересовался компьютером и жил с матерью в Перми.

«Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?» — «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», — сказал отец задержанного, находящийся в Самаре.

Он также рассказал о шоковом состоянии, когда узнал о случившемся. «Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал», — сказал Бекмансуров, уточнив, что узнал о случившемся от своей матери, а затем позвонил бывшей жене.

Сегодня на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск) произошла стрельба, в результате которой пострадали 24 человека, еще шесть погибли. По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных