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Гутерриш предупредил о катастрофе из-за резкого потепления климата

Ведомости

Глобальное потепление более чем на 1,5 градуса Цельсия обернется катастрофой, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по климату, передает ТАСС. Генсек организации призвал страны G20 к сокращению выбросов парниковых газов.

«Мир движется к катастрофе — потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, как все ранее договорились ограничить, — сказал Гутерриш.

«Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градуса станет катастрофой. Для того, чтобы ограничить повышение температуры... нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 г., тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия», — добавил он.

В августе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН назвала беспрецедентными наблюдаемые изменения климата, при этом некоторые из них являются необратимыми в долгосрочной перспективе. В частности, по словам специалистов, изменение климата усиливает круговорот воды, что вызывает более интенсивные дожди и, как следствие, провоцирует наводнения и более сильную засуху во многих регионах. Кроме этого, глобальное потепление ускорит процесс таяния ледников. Это негативно отразится на океанской экосистеме и человечестве, приведет к снижению уровня кислорода.

В свою очередь, при увеличении средней температуры на планете на 1,5 градуса периоды жары станут длиннее, а холода станут короче. Рост показателя на 2 градуса будет критичным для сельского хозяйства и здравоохранения.

Ранее по теме: В ООН предупредили о необратимых последствиях глобального изменения климата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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