Гутерриш предупредил о катастрофе из-за резкого потепления климата
Глобальное потепление более чем на 1,5 градуса Цельсия обернется катастрофой, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по климату, передает ТАСС. Генсек организации призвал страны G20 к сокращению выбросов парниковых газов.
«Мир движется к катастрофе — потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, как все ранее договорились ограничить, — сказал Гутерриш.
«Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градуса станет катастрофой. Для того, чтобы ограничить повышение температуры... нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 г., тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия», — добавил он.
В августе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН назвала беспрецедентными наблюдаемые изменения климата, при этом некоторые из них являются необратимыми в долгосрочной перспективе. В частности, по словам специалистов, изменение климата усиливает круговорот воды, что вызывает более интенсивные дожди и, как следствие, провоцирует наводнения и более сильную засуху во многих регионах. Кроме этого, глобальное потепление ускорит процесс таяния ледников. Это негативно отразится на океанской экосистеме и человечестве, приведет к снижению уровня кислорода.
В свою очередь, при увеличении средней температуры на планете на 1,5 градуса периоды жары станут длиннее, а холода станут короче. Рост показателя на 2 градуса будет критичным для сельского хозяйства и здравоохранения.