Гутерриш предупредил о катастрофе из-за резкого потепления климата

В августе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН назвала беспрецедентными наблюдаемые изменения климата, при этом некоторые из них являются необратимыми в долгосрочной перспективе. В частности, по словам специалистов, изменение климата усиливает круговорот воды, что вызывает более интенсивные дожди и, как следствие, провоцирует наводнения и более сильную засуху во многих регионах. Кроме этого, глобальное потепление ускорит процесс таяния ледников. Это негативно отразится на океанской экосистеме и человечестве, приведет к снижению уровня кислорода.