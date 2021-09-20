В Перми опознали всех погибших при стрельбе в университете

Сегодня на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск) произошла стрельба, в результате которой пострадали 24 человека, еще шесть погибли. По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).