В Перми опознали всех погибших при стрельбе в университете
Всех шестерых погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) опознали, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о гибели в результате стрельбы врача-эндоскописта с 39-летним стажем Маргариты Энгаус. Она работала в городской клинической больнице №7 в Перми.
Сегодня на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск) произошла стрельба, в результате которой пострадали 24 человека, еще шесть погибли. По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).