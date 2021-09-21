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Россияне оценили свои расходы на обеды в офисе

Ведомости

Большинство офисных работников в России — 74% — регулярно обедают на работе, большая часть из них тратят на обеды 10-20% своей зарплаты, сообщил РБК со ссылкой на исследование онлайн-ритейлера «Самокат» и сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 6000 сотрудников российских компаний из всех регионов.

По данным аналитиков, большинство офисных работников тратят на обеды 10-20% зарплаты, около 20% сотрудников – меньше 10%, каждый десятый – около 30%. Для экономии 38% респондентов приносят еду из дома.

Около трети опрошенных – 29% — заявили, что хотели бы получать от работодателя компенсацию расходов на обеды. 13% россиян считают, что руководство должно заказывать в офис доставку еды, 11% опрошенных хотели бы получать от начальства скидки и промокоды на заказ еды и продуктов.

Половина опрошенных оказалась недовольна условиями для приема пищи в офисе. Собственная столовая есть на работе у 28% офисных сотрудников, 12% работодатель компенсирует расходы на обеды. У 30% работников в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. 31% заказывает еду в офис, потому что в их офисах нет условий для обеда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных