Россияне оценили свои расходы на обеды в офисе
Большинство офисных работников в России — 74% — регулярно обедают на работе, большая часть из них тратят на обеды 10-20% своей зарплаты, сообщил РБК со ссылкой на исследование онлайн-ритейлера «Самокат» и сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 6000 сотрудников российских компаний из всех регионов.
По данным аналитиков, большинство офисных работников тратят на обеды 10-20% зарплаты, около 20% сотрудников – меньше 10%, каждый десятый – около 30%. Для экономии 38% респондентов приносят еду из дома.
Около трети опрошенных – 29% — заявили, что хотели бы получать от работодателя компенсацию расходов на обеды. 13% россиян считают, что руководство должно заказывать в офис доставку еды, 11% опрошенных хотели бы получать от начальства скидки и промокоды на заказ еды и продуктов.
Половина опрошенных оказалась недовольна условиями для приема пищи в офисе. Собственная столовая есть на работе у 28% офисных сотрудников, 12% работодатель компенсирует расходы на обеды. У 30% работников в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. 31% заказывает еду в офис, потому что в их офисах нет условий для обеда.