Россияне оценили свои расходы на обеды в офисе

Половина опрошенных оказалась недовольна условиями для приема пищи в офисе. Собственная столовая есть на работе у 28% офисных сотрудников, 12% работодатель компенсирует расходы на обеды. У 30% работников в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. 31% заказывает еду в офис, потому что в их офисах нет условий для обеда.