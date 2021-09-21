Семерых пострадавших во время стрельбы в пермском вузе отправят в Москву

Всех шестерых погибших в результате стрельбы опознали. ТАСС со ссылкой на медслужбы писал, что среди жертв нападения: пять женщин 66, 26 и 20 лет и молодой человек 20 лет. Среди погибших — врач-эндоскопист с 39-летнем стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице Перми №7. Всего пострадали 28 человек, в том числе устроивший стрельбу, все они госпитализированы. Восемь человек, по данным источника агентства, находятся в тяжелом состоянии, стрелявший — в крайне тяжелом состоянии. Семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, состояние 12 пострадавших оценивается как удовлетворительное.