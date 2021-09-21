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Семерых пострадавших во время стрельбы в пермском вузе отправят в Москву

Ведомости

Семеро пострадавших во время стрельбы в университете Перми будут транспортированы на лечение в Москву, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой», — сказал он.

Нападение на университет произошло утром 20 сентября. Официально о личности нападавшего не сообщалось. По данным источника РБК, стрелявший — 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек. Сообщалось, что при задержании нападавший был ранен и позже умер. В Следственном комитете уточнили, что он жив и госпитализирован.

Всех шестерых погибших в результате стрельбы опознали. ТАСС со ссылкой на медслужбы писал, что среди жертв нападения: пять женщин 66, 26 и 20 лет и молодой человек 20 лет. Среди погибших — врач-эндоскопист с 39-летнем стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице Перми №7. Всего пострадали 28 человек, в том числе устроивший стрельбу, все они госпитализированы. Восемь человек, по данным источника агентства, находятся в тяжелом состоянии, стрелявший — в крайне тяжелом состоянии. Семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, состояние 12 пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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