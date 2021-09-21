Минюст предложил разрешить заключенным ходить в кино за хорошее поведение

Также Минюст предложил разрешить осужденным, которые заняли призовые места в конкурсах, разрешить смотреть кино дополнительно не реже двух раз в неделю в течение месяца. По закону заключенные имеют право посмотреть кино или телепередачу один раз в неделю. Согласно действующим правилам, заключенных могут поощрять подарком, деньгами, им могут разрешить получить дополнительную посылку или предоставить дополнительное свидание, увеличить время прогулки или досрочно снять ранее наложенное взыскание.