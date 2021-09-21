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Минюст предложил разрешить заключенным ходить в кино за хорошее поведение

Ведомости

Министерство юстиции предложило разрешить заключенным за хорошее поведение ходить на культурные мероприятия и спортивные матчи за пределами колонии. Такой законопроект опубликован на сайте нормативных актов. На свободе заключенного будет сопровождать сотрудник колонии.

Также Минюст предложил разрешить осужденным, которые заняли призовые места в конкурсах, разрешить смотреть кино дополнительно не реже двух раз в неделю в течение месяца. По закону заключенные имеют право посмотреть кино или телепередачу один раз в неделю. Согласно действующим правилам, заключенных могут поощрять подарком, деньгами, им могут разрешить получить дополнительную посылку или предоставить дополнительное свидание, увеличить время прогулки или досрочно снять ранее наложенное взыскание.

В пояснительной записке к законопроекту Минюст отметил, что в российских тюрьмах проходит песенный конкурс среди осужденных «Калина красная», фестиваль творчества «Амнистия души», конкурс «В зоне талантов» (аналог шоу «Удивительные люди», которое выходит на «России-1»), конкурс среди осужденных женщин «А ну-ка девушки!» и КВН.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных