Минюст предложил разрешить заключенным ходить в кино за хорошее поведение
Министерство юстиции предложило разрешить заключенным за хорошее поведение ходить на культурные мероприятия и спортивные матчи за пределами колонии. Такой законопроект опубликован на сайте нормативных актов. На свободе заключенного будет сопровождать сотрудник колонии.
Также Минюст предложил разрешить осужденным, которые заняли призовые места в конкурсах, разрешить смотреть кино дополнительно не реже двух раз в неделю в течение месяца. По закону заключенные имеют право посмотреть кино или телепередачу один раз в неделю. Согласно действующим правилам, заключенных могут поощрять подарком, деньгами, им могут разрешить получить дополнительную посылку или предоставить дополнительное свидание, увеличить время прогулки или досрочно снять ранее наложенное взыскание.
В пояснительной записке к законопроекту Минюст отметил, что в российских тюрьмах проходит песенный конкурс среди осужденных «Калина красная», фестиваль творчества «Амнистия души», конкурс «В зоне талантов» (аналог шоу «Удивительные люди», которое выходит на «России-1»), конкурс среди осужденных женщин «А ну-ка девушки!» и КВН.