Правительство выделило более 18 млн рублей пострадавшим от стрельбы в Перми
Федеральное правительство выделило около 18,5 млн руб. помощи пострадавшим от стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До этого выплаты решили сделать власти Пермского края и руководство вуза.
«Подписано распоряжение о выделении на эти цели около восемнадцати с половиной миллионов рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушел из жизни, получат единовременные компенсации. Их размер составит от 200 000 до одного миллиона рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства, запись которого предоставила пресс-служба кабмина.
По его словам, «крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой». Он добавил, что пострадавшим также оказывается медицинская и психологическая помощь.
«То, что случилось, – это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи», – добавил Мишустин.
До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился выплатить семьям погибших при стрельбе в университете в Перми по 1 млн руб. Раненым поступит по 500 000 руб., а тем, кто получил травмы, — по 100 000 руб. Средства выделят из резервного фонда правительства региона. Кроме того, ПГНИУ, где произошел инцидент, также выплатит по 1 млн руб. семьям людей, погибших в результате нападения.
Нападение на университет произошло утром 20 сентября. Официально о личности нападавшего не сообщалось. По данным источника РБК, стрелявший — 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек. Сообщалось, что при задержании нападавший был ранен, из-за чего его госпитализировали.
Всех шестерых погибших в результате стрельбы опознали. ТАСС со ссылкой на медслужбы писал, что среди жертв нападения пять женщин 66, 26 и 20 лет и молодой человек 20 лет. Среди погибших — врач-эндоскопист с 39-летнем стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице Перми № 7. Всего пострадали 28 человек, в том числе устроивший стрельбу, все они госпитализированы. Восемь человек, по данным источника агентства, находятся в тяжелом состоянии, стрелявший — в крайне тяжелом состоянии. Семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, состояние 12 пострадавших оценивается как удовлетворительное.